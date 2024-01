Borgmester sender opfordring til kommende kongepar

Han håber, at det tætte bånd mellem kongehuset og Gråsten vil fortsætte. Det skriver DR.



- Det er klart, at man kan have en bekymring for, om der i det nye kongepars kalender er plads til ligeså meget fokus på Sønderjylland, på Gråsten og på området her, siger han til mediet.



Det tætte bånd, som borgmesteren her henviser til, daterer helt tilbage til 1935, hvor dronning Margrethes forældre, det daværende kronprinspar, kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid fik overdraget nøglerne til Gråsten Slot i bryllupsgave.

Det betød, at dronning Margrethe brugte mange af sine barndomssomre i Gråsten - og siden gjorde hun det også til en tradition i sin egen familie at tilbringe somrene i Gråsten.

Det kan du læse meget mere om i denne artikel fra 2022: