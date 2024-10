Børn udførte livsfarligt arbejde med asbest

På en landejendom i Sønderborg Kommune var mindreårige børn i alderen 14-15 år i gang med at nedrive asbestholdige eternittagplader, da Arbejdstilsynet uanmeldt dukkede op i september.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Det var den 18., 19., og 20. september, at Arbejdstilsynet besøgte byggepladsen.

I alt blev der afgivet 14 strakspåbud på grund af unges ulovlige arbejde og arbejde med farlige stoffer og materialer uden brug af sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejdstilsynet har underrettet politiet, Skattestyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Odsherred Kommune og Sønderborg Kommune.

Børn fra Sjælland

Arbejdstilsynet har anmeldt sagen til Midt- og Vestsjællands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en politianmeldelse, og nu sætter vi efterforskningen i gang. Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, oplyser Thomas Kristensen, kommunikationschef hos Midt- og Vestsjællands Politi, der dog tilføjer, at det er politiets indtryk, at børnene er hjemmehørende i Odsherred Kommune og altså ikke stammer fra Sønderborg, hvor arbejdet er udført.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ser med stor alvor på sagen, hvor børnene arbejdede med at nedrive asbestholdige eternittagplader.

- I den her sag overgår virkeligheden fantasien. Af det jeg kender til sagen, er det her fuldstændig grotesk på så mange parametre, at jeg dårligt ved, hvad der er værst, siger hun i pressemeddelelsen.

Virksomhed fra Vestsjælland

Ane Halsboe-Jørgensen gentager i pressemeddelelsen, at asbest er livsfarligt, hvis det ikke bliver håndteret ordentligt.

- Det gør mig simpelthen så vred, at nogle voksne tilsyneladende har været fuldstændig ligeglade med de her børns liv og helbred, og jeg håber ikke, at de bliver syge af den her skødesløse omgang med et så farligt stof som asbest, siger hun.

Børnene udførte arbejde for en virksomhed beliggende på Vestsjælland. Hvilken fremgår ikke af pressemeddelelsen.