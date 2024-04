Bortførelsessag er overgået til tysk politi

I tiden efter blev sagen efterforsket af Syd- og Sønderjyllands Politi. Men ifølge Jydske Vestkysten er sagen nu overgået til det tyske politi.

De to børn på 10 og 13 år blev bortført af en gruppe mænd, der var kørende i to biler med tyske nummerplader. Børnene blev tvunget ind i bilerne og kørt til Tyskland, hvor deres mor bor.

Børnene kom i midten af januar tilbage til deres far i Danmark efter en beslutning foretaget af retten i Hamborg. Men dansk politi er altså ikke længere involveret i efterforskningen.

- Når en forbrydelse finder sted på begge sider af landegrænsen, som frihedsberøvelse af børnene i den konkrete sag, så giver tyske og danske regler om jurisdiktion og internationalt samarbejde mulighed for, at det ene land overgiver retsforfølgning til det andet land. Det går begge veje, lyder det i et mailsvar fra Syd- og Sønderjyllands Politi til avisen.

Uenighed om forældremyndighed

Medier i Tyskland og Danmark har tidligere omtalt familiens forhold på grund af uenighed mellem forældrene om forældremyndigheden.

I november 2022 blev seks mænd anholdt og sigtet for forsøg på bortførsel af ægteparrets tre børn til Tyskland. I den forbindelse stod moren, Christina Block, frem og beskyldte eksmanden for at have bortført børnene.