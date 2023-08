Det oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Teknikere er tilkaldt for at reparere fejlen. Tidligere på dagen blev der opdaget et problem med bommenes kontravægte, som gør, at broen ikke kan åbnes.

Kommunen forventer, at sejlende igen kan sejle gennem passagen mellem klokken 21:15 og 22:15.