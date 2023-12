Busser henter unge studerende hjem til jul

Og der er brug for erhvervslivets opbakning for at sikre, at Sønderborg også er et attraktivt sted at bo, studere og arbejde i fremtiden.



- Vi håber, at vi kan hjælpe Sønderborg med det her store arbejde med at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at byen skal fastholde og tiltrække ny arbejdskraft, siger Dorthe Lykke Jørgensen, der privatdirektør i Sydbank.



Målet er, at de studerende vender retur til Sønderborg, når de er færdige med uddannelsen.