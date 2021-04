Byggeri af biogasanlæg stoppet: Ingen byggetilladelse og ulovlig ekspropriation

- Vi klagede over, at der skulle laves en vej ned til anlægget bag ved os. Vejen skulle ligge dels på min mark og dels på naboens mark. Principielt var jeg imod, at man kunne ekspropriere til fordel for et privat foretagende, som biogasanlægget er, siger landmanden, der får en undskyldning fra borgmesteren.

- Jeg er rigtig ked af, at det ikke har været helt efter forskrifterne. Der bliver nu drøftet med virksomheden, med lodsejere og kommunen om, hvordan og om hele ekspropriationssagen skal gå helt om. Sagen er den, at vi valgte indkørslen til anlægget, der krævede en ekspropriation af noget jord for at undgå for meget trafik på en anden vej. Det skal jeg beklage, at der er sket fodfejl i den proces, siger borgmester Erik Lauritzen, Soc. dem.