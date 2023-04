I 2021 gik en ledende kvindelig medarbejder i forvaltningen i Sønderborg Kommune til en leder på en kommunal institution for at få denne til at droppe en politianmeldelse mod et af førstnævntes familiemedlemmer. Det samme gjorde den ledende medarbejder til en anden chef-kollega, skriver JydskeVestkysten onsdag.



Der forventes at falde dom i sagen torsdag.