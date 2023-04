Chef tiltalt i sjælden sag om misbrug af stilling

I 2021 gik en ledende kvindelig medarbejder i forvaltningen i Sønderborg Kommune til en leder på en kommunal institution for at få denne til at droppe en politianmeldelse mod et af førstnævntes familiemedlemmer. Det samme gjorde den ledende medarbejder til en anden chef-kollega, skriver JydskeVestkysten onsdag.



Sager om stillingsmisbrug i kommunalt regi er sjældne. Sidste år blev en sag om stillingsmisbrug af den tidligere borgmester Jakob Bjerregaard efter køb af byggegrund i Fredericia Kommune lagt ned.

I en anden sag er to kommunalt ansatte tiltalt for at have foretaget uberettigede opslag i cpr-registret. Den sag har endnu ikke været for retten.

Der forventes at falde dom i sagen i Sønderborg torsdag.