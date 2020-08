Corona påvirker både omsætning og indtjening hos Danfoss

Første halvår af 2020-regnskabet for Danfoss er præget af covid-19 pandemien, som fortsat mærkes i den verdensomspændende koncern med hjemsted i Nordborg..

Alle regioner og størstedelen af de markeder, som Danfoss opererer i, har været påvirkede.

Danfoss solgte i årets andet kvartal for 23,6 milliarder kroner. Det gav et overskud på 1,8 milliarder kroner.

Danfoss har mærket den største negative påvirkning af salget i april og maj efterfulgt af en periodevis forbedring mod slutningen af 2. kvartal.

På den positive side ser Danfoss tegn på, at salget i Asien stabiliserer sig. Kina har genvundet sin styrke og var i andet kvartal tilbage med rekordsalg. På tværs af Europa ser Danfoss også tegn på bedring i forhold til det lave niveau i starten af 2. kvartal. Derimod er salget i Nordamerika, Latinamerika og Indien fortsat hårdt ramt af corona-effekten.

- Jeg er stolt over, hvordan vores teams over hele verden har håndteret den vanskelige situation. Vi har reageret hurtigt med fokus på medarbejdernes sikkerhed. Vi har fastholdt vores medarbejdere, serviceret vores kunder og styret vores omkostninger i forhold til det lavere aktivitetsniveau. Vi har holdt fabrikkerne i gang globalt og styrket vores digitale tilstedeværelse over for vores kunder og leverandører, siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss i en kommentar til halvårsregnskabet.