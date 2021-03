Coronakrise giver Danfoss laveste resultat i fem år

Danfoss er mest kendt for termostater, men det fylder i dag kun en mindre del af forretningen.



Danfoss er specialiseret i en lang række produkter, der for eksempel holder på varme eller kulde i byggeri eller sparer på energien på fabrikker.

Ud over et lavere salg skyldes tilbagegangen i overskuddet i 2020 også, at Danfoss er ved at gennemføre en stor virksomhedshandel.

Sidste år købte Danfoss en bid af den irske koncern Eaton i en handel til omkring 20 milliarder kroner, og udgifterne til den handel har trukket resultatet ned i 2020.

Eaton leverer primært produkter inden for landbrug, industri og bygge- og anlægssektoren

Handlen ventes at være falde på plads i løbet af de næste måneder. Flere myndigheder mangler at give grønt lys, før handlen er endelig.

Danfoss har i øjeblikket omkring 27.500 ansatte, mens der er 10.000 ansatte i den del af Eaton, som Danfoss har købt.