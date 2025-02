Da de hvide poser hobede sig op, måtte butiksejer udvide baglokalet

Temu og Shein: Det skal du som forbruger være opmærksom på

1 Maria Bladt (tv.) og Louise Christensen, Sønderborg Foto: Tais Tullin/tvSyd Veninderne Maria Bladt (tv.) og Louise Christensen bor i Sønderborg. De er begge flittige brugere af Temu og Shein, hvor de køber alt fra ting til hjemmet til sko og tøj. De gør sig følgende overvejelser: - Sådan noget som tøj, det vasker jeg. Og ting til køkkenet kommer jeg i opvaskemaskinen. Så tænker jeg, det går nok, siger Louise Christensen. Kommentar fra projektleder Stine Müller: - Tøjvask og opvask kan reducere mængden og dermed også vores udsættelse for problematisk kemi. - Men det er ikke alting, der kan vaskes af. For eksempel hvis det handler om allergifremkaldende farvestoffer. Eller hvis det er noget ftalat, som man fx bruger til blødgøring af plasttryk på tekstiler, så kan det heller ikke vaskes ud af tøjet. - Der er regler i Europa for en del kemikalier, når det gælder tøj. Og der er meget regelværk, når det gælder fødevarekontaktmaterialer. Der er desværre ikke nogen, der er forpligtet til at sørge for, at produkterne fra Temu lever op til de regler. Kommentar fra seniorrådgiver Helen Amundsen: - Det er heller ikke til at vide, hvad der ryger ud i miljøet. Der er jo en grund til, at vi har forbudt mange kemikalier her i Europa. - Jeg bruger også makeup derfra (Temu), og jeg har ikke oplevet noget med det, fremfor det fra for eksempel EU, siger Maria Bladt. Kommentar fra seniorrådgiver Helen Amundsen: - Det er jo heldigt. Men derfor ved man ikke, om der er kemikalier i, som migrerer over i din hud og i din krop. - Selvfølgelig vasker man makeup af på et tidspunkt, men det er noget af det, vi ikke anbefaler at købe på de her sider, fordi det kommer tæt på kroppen. Kommentar fra projektleder Stine Müller: - I EU gælder ret omfattende regler for indholdsstofferne i kosmetik. Selvom vi hos Forbrugerrådet Tænk ikke altid synes, at disse regler er gode nok. - For eksempel vil vi gerne have et forbud mod mistænkte hormonforstyrrende stoffer, så beskytter de os mod udsættelse for en lang række problematiske kemikalier. En bskyttelse, som du ikke har, når du køber produkter fra for eksempel Temu.

2 Lucas Andersen, Broager Foto: Tais Tullin/tvSyd Lucas Andersen kommer fra Broager og er ved at uddanne sig til tømrer. Han køber jævnligt småting på Temu. Blandt andet billigt værktøj og lidt forskelligt til sin scooter, fortæller han. - Jeg har også prøvet at købe noget tøj (fra Temu). Det betyder ikke noget, for det er det samme, der er i butikkerne. Der er det bare dyrere, lyder det fra den kommende tømrer. Kommentar fra projektleder Stine Müller: - Jeg kan sagtens forstå den indvending, og der kan godt være tale om produkter, der er ens. For der er mange produkter på det danske marked, der er lavet i tredjelande, så det kan jo godt være fra samme leverandør. - Igen er forskellen bare, at på det danske marked er der en dansk virksomhed eller en dansk importør, som har ansvaret for, at produktet lever op til reglerne. Tøj kan godt umiddelbart ligne hinanden men lige præcis med kemikalier, kan det jo være ret svært at vide, om de er ens.

3 Marlene Døssing, Asserbølle Foto: Tais Tullin/tvSyd Marlene Døssing har prøvet at handle på Temu, men ikke til alle i husstanden. - Jeg ville aldrig købe noget, mine børn skulle lege med og putte i munden. Det tænker jeg ikke er så sundt, siger Marlene Døssing. Kommentar fra projektleder Stine Müller: - Der er vi jo helt på linje. Der er både den fysiske sikkerhed, fordi børn piller og dimser meget mere med tingene. Og så er børn generelt mere følsomme overfor de uønskede kemikalier. Marlene Døssing tror dog ikke på, at vi for alvor kan lykkes med at sætte en prop i de mange problematiske produkter fra Kina. - Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre, at det bliver stoppet, siger hun. Kommentar fra seniorrådgiver Helen Amundsen: - Det bliver man nødt til at tro på! Erhvervsministeriet har nedsat en Taskforce med alle de forskellige myndigheder, som på en eller anden måde har en rolle at spille overfor de her online markedspladser. Blandt andet Sikkerhedsstyrelsen, som står for rigtig meget af markedsovervågningen i Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri og os fra Forbrugerrådet Tænk. - Vi ser blandt andet, hvad man kan gøre i forhold til eksisterende lovgivning. Kan man fx udfordre den og bruge den på en anden måde, end vi gør i dag? -Der kan være national lovgivning, man kan prøve at få igennem, som gør det mere besværligt for de her onlineplatforme at agere. På længere sigt kan der også være ny EU-lovgivning, som kan bremse noget af handelen med produkter, der ikke overholder lovgivningen. Der er også en ny toldreform på vej, som er i gang med at blive forhandlet nu, og som måske vil løse nogle af problemerne. - EU-Kommissionen har fået øget fokus på problemet, og jeg tror også, at det kommer til at fylde under det danske formandskab. - Det fylder i hvert fald meget mere, end det har gjort tidligere – og det er godt.