Dam forurenet med... mælk

Tirsdag eftermiddag er der meldt en noget usædvanlig forureningssag fra Ulkebøldam i Sønderborg Kommune.

En virksomhed på Ellegaardvej i Sønderborg har haft et uheld med mælk.

Det betyder altså, at cirka 1.000 liter mælk er endt i et afløb, der fører direkte ud i Ulkebøldam.

Det meddeller Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Ulkebøldam kan som følge af uheldet få en smule misfarvning i de kommende dage, men det får dog ikke større konsekvenser derudover.

- Mælk er skadeligt for smådyr, men da der ikke er noget liv i Ulkebøldam lige nu på grund af sommeren forurening, så er vores vurdering, at mælken ikke udgør en risiko, siger Lisbeth Møller Jensen, der er afdelingsleder for Vand og Natur i Sønderborg Kommune.