Dane Grace er verdensmester i droneflyvning - nu skal han gøre sønderjysk by kendt

- Vi er i gang med en stor brandingindsats, hvor vi rigtig gerne vil skabe kendskab til Sønderborg, så folk får lyst til at bo og arbejde her, forklarer Tanja Have, der er direktør i fonden.

Vil skabe woow-oplevelser

- Vi synes, at tiden er inde til at lave en en 'woow-oplevelse' for andre og skabe kendskab til Sønderborg. Med droneoplevelsen der kan man teknisk komme meget tæt på meget, du normalt ikke kan komme.



Det med at bruge en drone som Dane Grace gør, er ikke noget, man bare lige gør. Han har fløjet med drone siden han var 12 år gammel.

Han vandt verdensmesterskabet i droneflyvning i 2019, og har også vundet Danmarksmesterskabet fire gange.



Hvis man gerne vil blive verdensmester i droneflyvning, så skal man starte med at købe et drone. Men det tager det tager mange års træning, og man skal også smadre mange donorer, fortæller Dane Grace.