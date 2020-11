Danfoss: Biden kan få klimadagsordenen tilbage på sporet

I Nordborg er de glade for, at navnet på det amerikanske valgs vinder er Joe Biden. Den demokratiske præsidentkandidat og nu kommende præsident har nemlig nogle politiske missioner, der passer godt ind hos Danfoss.

- Valget af Biden er meget positivt. I forhold til de udfordringer, vi har oplevet de seneste år med handelskrig og et deraf meget usikkert globalt frihandels-miljø, så giver de signaler, vi har hørt fra den kommende præsident tro på, at vi kan komme tilbage til et mere stabilt niveau. Det er i alles interesse – ikke mindst for en lille åben økonomi som Danmarks, siger CEO i Danfoss, Kim Fausing.