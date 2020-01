Corona-virus: Danfoss fraråder ansatte at rejse til Kina

I går kom det frem, at der er konstateret tre tilfælde af den smitsomme coronavirus i Frankrig. Det har fået frygten til at vokse, for at virussen spreder sig i Europa, som den gør i Kina i øjeblikket.

Hos Danfoss har de 10-15 medarbejdere i den udsatte by Wuhan, hvor man mener, at virussen er opstået, og hvor de er hårdest ramt. Her er konstateret 375 tilfælde af sygdommen.

- Vi har et salgskontor i Wuhan og har bedt alle vores medarbejdere at blive hjemme, siger Mikkel Thrane, som er kommunikationschef hos Danfoss.

Ud over medarbejderne i Wuhan har virksomheden normalt en del rejseaktivitet til og fra Kina, men også de rejser er sløjfet, indtil virussen er under kontrol.

På nuværende tidspunkt er 846 meldt smittet ifølge WHO’s rapport fra d. 24/1. Heraf er 830 tilfælde fra Kina.

Udenfor Asien er der konstateret smittetilfælde i USA og Frankrig. Indtil videre har sygdommen kostet 25 liv ifølge WHO.