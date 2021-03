Danfoss gør klar til et generationsskifte

Brødrene Peter Mads Clausen og Jørgen Mads Clausen, der i flere år har været frontfigurer for virksomhederne, stopper om knap et år som formænd i henholdsvis Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond.

Med den beslutning vil de to brødre, som er anden generation i Danfoss-familien, gennemføre et generationsskifte i 2022. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

- Jeg har haft den store glæde at få mulighed for at bidrage til at videreudvikle mine forældres livsværk, og jeg har været med til at tage ansvar for at gøre Danfoss endnu mere international og til at blive den stærke teknologipartner, som virksomheden er i dag, siger 72-årige Jørgen Mads Clausen.

Bitten & Mads Clausens Fond, der i år fylder 50 år, har udviklet sig hånd i hånd med Danfoss, og har sat sit tydelige aftryk i hele den sønderjyske region, med eksempelvis Universe Science Park, Byens Havneprojekt, Syddansk Universitet og det helt nye Alsik Hotel i Sønderborg, skriver de i pressemeddelelsen.

De to brødre skriver også, at de er særligt stolte over den grønne omstilling, som de har været en del af i Danfoss.

- Danfoss’ løsninger har aldrig været mere relevante inden for den grønne omstilling og bæredygtighed. Jeg er stolt over, at vi med Project Zero kan demonstrere vejen til en bæredygtig fremtid, der gør Sønderborg-Als-regionen CO2 neutral i 2029, siger Peter Mads Clausen.

Sønner overtager

Det bliver Mads Clausen, der er søn af Jørgen Mads Clausen, der nu træder ind i bestyrelsen i Danfoss, hvor søn af Peter Mads Clausen, Mads-Peter Clausen allerede sidder i bestyrelsen.