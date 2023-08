Den sønderjyske virksomhed med base i Nordborg har især haft vækst i Nordamerika og Indien.

Danfoss sælger tekniske løsninger, der muliggør elektrificering og energieffektisering.



Kigger man på de enkelte forretningsområder, trækker afdelingen Power Electronics and Drives læsset med en omsætningsfremgang på 74 procent, som til dels er drevet af opkøbet af tyske Semikron for et år siden.