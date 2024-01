Danfoss opkøber virksomheds software-forretning

Nordborg-virksomheden har nemlig opkøbt Enfor's fjernvarme- og køleteknologi, og den nye teknologi skal hjælpe med at øge sandsynligheden for, at Danfoss kan få solgt flere af sine avancerede energieffektivitetsløsninger baseret på kunstig intelligens til hele verden.

Det skriver Danfoss i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for at byde Enfors fjernvarmeeksperter velkommen til Danfoss. Med Enfor's software-pakke til fjernvarme kan vi nu tilbyde en komplet løsning, som forsyningsselskaber kan bruge til måling og optimering af fjernvarmenettets energieffektivitet, siger Jürgen Fischer, præsident for Danfoss Climate Solutions.

Danfoss var - inden opkøbet af Enfor's fjernvarme- og køleteknologi - minoritetsaktionær i Enfor, der leverer prognose- og optimeringsløsninger til energisektoren.