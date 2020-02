Danfoss præsenterer regnskab med vækst og overskud

Danfoss har også øget sit overskud med seks procent, og det er i 2019 på 771 millioner euro eller 5,8 milliarder kroner.

- 2019 har været et godt år for Danfoss. Vi har løftet indtjeningen, og vi er vokset i et marked, der gennem året var præget af usikkerhed. De globale mega-trends fortsætter med at forandre verden omkring os. Det skaber nye muligheder for Danfoss. Det store globale fokus på at løse klimaudfordringerne betyder, at der er brug for teknologi og løsninger i forhold til bl.a. energieffektivitet og og grøn energi, siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss, i en kommentar til 2019-regnskabet.