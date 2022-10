Danfoss skruer ned for termostaterne

Der skal spares på energiudgifterne, og det kommer medarbejderne hos Danfoss nu også til at mærke.

I lighed med andre virksomheder og offentlige kontorer har Danfoss besluttet, at temperaturen fra 1. oktober bliver sænket med 3-4 grader.

Tæpper på kontorerne

Det sker i fabrikker, varelagre og kontorer. På kontorerne vil der blive lagt tæpper ud, der skal hjælpe medarbejderne med at holde varmen.

- Selvom vi ikke løser energikrisen ved at sænke temperaturen på vores lokationer, kan vi være med til at understrege vigtigheden af at bruge de knappe ressourcer så effektivt som muligt i den kommende vinter, fortæller Kjell Strøm, direktør i Danfoss Nordeuropa i en pressemeddelelse.