Danfoss slår egne regnskabsrekorder: De bedste halvårsresultater til dato

Omsætningen er således steget med 18 procent sammenlignet med første halvår i 2020. I kroner og øre betyder det, at omsætningen er gået fra godt 21,3 milliarder kroner i første halvår i 2020 til cirka 24,3 milliarder kroner i 2021.

Det gode omsætningsresultat har også haft en positive indvirkning på resultatet på bunden, nemlig nettoresultatet.

Nettoresultatet er steget med 74 procent fra 1,2 milliarder på samme tidspunkt sidste år til 2,1 milliarder kroner i år.

Derfor er koncernchef i Danfoss, Kim Fausing, ikke så overraskende godt tilfreds.

- Jeg er meget stolt af at kunne præsentere de bedste halvårsresultater nogensinde. Vi har sat rekord på både top- og bundlinje. Danfoss går forrest i omstillingen mod en CO2-neutral fremtid, og det på et tidspunkt, hvor konsekvenserne af klimaændringerne er markant forøget ifølge den nyligt offentliggjorte IPCC-rapport om klimaændringer, siger han en pressemeddelelse.

Overskud – igen, igen

Danfoss har i mange år overgået sig selv, når det kommer til det regnskabsmæssige.

Virksomheden, der er kendt for termostater, og at specialisere sig i smarte og effektive energibaserede produkter, har over en årrække haft det ene store overskud efter det andet på deres halvårsregnskaber.