Danfoss står stærkt på nyt marked

TV 2’s erhvervsanalytiker Ole Krohn kalder det ”et meget stærkt regnskab” og er særligt imponeret over, at Danfoss formår at holde deres traditionelle forretning med udvikling, produktion og salg af termostater godt kørende samtidig med, at de står stærkt på et nyt marked.

- De formår at udvikle sig og har fået rigtig godt fat i det nye marked, som der er en lys fremtid i, siger han og henviser til afdelingen Power Electronics and Drives, der leverer komponenter og motorer til eldrevne køretøjer og skibe.

Afdelingen har en omsætningsfremgang på 74 procent i halvårsregnskabet.