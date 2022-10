Danfoss vinder pris i Tyskland

Prisen uddeles af det Dansk-Tysk Handelskammer, der hvert år hylder en dansk og tysk virksomhed for at have gjort en særlig indsats for erhvervsarbejdet mellem de to lande.og den grønne omstilling.



Og det er en pris, som virksomhedens administrerende direktør, Kim Fausing, er glad for at kunne modtage.

- Vi er meget beærede over at modtage denne pris. Tyskland er et helt særligt land for os. Ikke kun fordi vores koncern-hovedkvarter ligger få kilometer fra den dansk-tyske grænse, men også fordi det er et af vore vigtigste markeder med lokationer i hele landet, siger Kim Fausing i en pressemeddelelse.

Titlen som årets tyske virksomhed i Danmark gik til Siemens-Gamesa.