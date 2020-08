Danish Crown strammer corona-kontrollen

Nu sætter Danish Crown ind med en række nye tiltag imod udbredelse af covid-19 blandt medarbejderne. Det sker efter, at der de seneste dage er konstateret 79 smittede medarbejdere på Danish Crown i Ringsted.

Nu indføres der temperaturkontrol af alle medarbejdere, når de møder på arbejde. Alle med en temperatur over 37,8 grader sendes hjem med en opfordring om at lade sig teste for covid-19.

Der er nye retningslinjer for registrering af, hvor medarbejderne bor.

Det registreres, hvis flere medarbejdere bor på samme adresse.

Der er nye retningslinjer for at holde afstand imellem medarbejderne.

Der er opsat afskærmning imellem hver medarbejder ved produktionsbåndet.

Hver anden stol i kantinen blokeres, så den ikke kan bruges.

35 nationaliteter

På Danish Crown slagteriet i Blans ved Sønderborg er der 1100 ansatte medarbejdere fra 35 forskellige nationaliteter. Mere end 200 medarbejdere bor i Sydslesvig og en gruppe polske medarbejdere deler fælles adresse i løbet af arbejdsugen, mens de i weekenden kører hjem til Polen.

Bakker op

Fællestillidsmand Brian Vestergaard bakker op om de nye kontroller.

- Det er godt med nye tiltag, man kan nærmest ikke gøre for meget, siger han.

Fabriksdirektør Ole Carlsen siger til TV SYD, at de nye tiltag understreger situationens alvor.



Dagens temperaturkontrol afslørede ingen medarbejdere med temperatur over 37,8.

Onsdag ventes resultatet af mandagens test på Danish Crown i Ringsted. Det oplyser pressechef Jens Hansen til TV SYD.

