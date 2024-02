Danish Crown: Vi har lært af dødsulykken

Ved dødsulykken blev en 44-årig mand klemt fast i en kassevasker, som han var ved at gøre ren. Arbejdstilsynets undersøgelser viste efterfølgende, at dødsfaldet formentlig kunne være undgået, hvis der ikke var blevet ændret på maskinens funktioner.

I de seneste måneder har Arbejdstilsynet fundet andre maskiner, hvor medarbejderne havde unødigt stor risiko for at blive klemt, ramt af roterende maskindele eller få skåret fingre af. Men Danish Crowns pressechef, Jens Hansen, understreger, at sikkerheden tages alvorligt.

- Hvis vi ikke havde lært af ulykken i Blans, så var vi ikke vores ansvar bevidst. Når der er en ulykke, eller når der har været tæt på at ske en ulykke, så bliver det registreret, og så lærer vi af det, siger Jens Hansen.