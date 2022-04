Dansk motocrosskører er i kunstig koma efter styrt

Dansk motocross sender i disse dage en masse tanker i retning af landets største navn inden for sporten, Thomas Kjer Olsen.

Den 25-årige kører, der har rødder i Nybøl ved Sønderborg, styrtede lørdag voldsomt under et kvalifikationsløb i Letland og kom slemt til skade med hovedet. Så slemt, at lægerne på hospitalet har valgt at lægge ham i kunstig koma.

Det skriver hans hold, Diga Procross KTM Racing, på Facebook.