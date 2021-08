Dansk sejr ved Dybbøl Mølle.

Det endte med en stor dansk triumf, da PostNord Danmark Rundts 2. etape onsdag sluttede foran Dybbøl Mølle lige uden for Sønderborg.



Den tidligere danske verdensmester Mads Pedersen (Trek) satte en lang spurt ind og holdt flere af de hurtigste folk i verden bag sig.

Europamesteren Giacomo Nizzolo (Qhubeka) tog sig af andenpladsen, mens Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), der vandt 1. etape, kom ind på tredjepladsen.



Mads Pedersen overraskede de to sprintstjerner og åbnede sin spurt langt ude. Både Nizzolo og Groenewegen satte efter, men kom til at bokse en smule med hinanden.

Derfor nåede de aldrig op til den danske profil, der nu er nummer tre i det samlede klassement. Dylan Groenewegen fører fortsat samlet.

Kongeetapen venter

Torsdag gælder det 3. etape, som samtidig bliver betegnet som løbets kongeetape.

Her går starten i Tønder, der for første gang er vært for cykelløbet. Etapen til Vejle er løbets længste og hårdeste med sine 218 kilometer.

På etapen kommer rytterne blandt andet forbi, Løgumkloster, Agerskov, Vojens.

Senere venter der udfordringer i målbyen Vejle.

Her skal rytterne blandt andet klatre op af Chr. Winthersvej, der har en stigning på 19,1 procent.

Samtidig venter den afsluttende rundstrækning, der også i år går op ad Kiddesvej.

Den får rytterne fornøjelsen af flere gange.