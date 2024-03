Danskere har svært ved at skære ned på kød

I et nyt tv-program har fire syd- og sønderjyske kødelskere sagt ja til at droppe alt kød for at se, hvad sker med krop og sjæl, når hakkekødet erstattes med bønner og linser.

- Jeg gik ind til eksperimentet og var stensikker på, at min krop efter seks uger uden kød ville have det forfærdeligt, siger 38-årige Alex Jensen fra Gråsten.

På TV SYD Play kan du se, hvordan han kastede sig ud i falafler og selleribøffer med en stålfast forventning til, at han i løbet af eksperimentets seks uger nok skulle få bevist, at en vegetarisk livsstil ikke er sund.