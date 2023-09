Det er ikke alle i de ovennævnte grupper, som skolerne har data liggende på. Det er heller ikke alle data, som er blevet lækket, oplyser Statsskolen i pressemeddelelsen.

- Men vi anbefaler, at man, hvis man potentielt falder inden for én af de ovennævnte grupper, er ekstra opmærksom og tager sine forholdsregler. Datalækket er stoppet, men skolen har ikke mulighed for at slette de data, som befinder sig på the dark web, siger Ole Kamp Hansen.

ITCSYD er IT-center for fem uddannelsesinstitutioner, som alle er ramt af hackerangrebet.