De øver og øver: Sønderjysk Pigekor forbereder sig til at synge for dronningen

Skalaerne kører opad og opad. For at ende i et toneleje, hvor det er svært at følge med. Det er en aften i Sønderborg på den gamle kaserne, hvor pigekoret har fundet plads.

- De her lokaler er store nok til at vi må øve sammen alle sammen, fortæller Chefdirigent for Sønderjysk Pigekor, Mette Rasmussen.

For under corona har koret ikke kunne øve sammen, så det hele er foregået online eller udendørs.

- Jeg starter lige med at sige én ting. En dag af gangen, Mette Rasmussen står foran korpigerne, og der tryk på hvert enkelt af de sidste fire ord.

- Èn dag ad gangen! Lade være med at tænke på de 15 koncerter I skal synge. Vi skal kun tænke på én ting ad gangen. Hun ser indgående rundt på de mange piger. Det er tydeligt, at det er vigtig at fjerne fokus på de mange ting, de skal op til genforeningsfesten.

Første gang foran Dronning Margrethe

For 12-årige Cecilie Møldrup Rasmussener det første gang, hun skal synge foran dronningen.

- Jeg glæder mig, men jeg er vel også lidt nervøs for det. Det er jo en kongelig, og så vil man gerne gøre det ekstra godt. Så jeg er nervøs for, om jeg kommer til at synge forkert, og folk kan høre det, fortæller hun.

Den nervøsitet deler hun dog med én af veteranerne i koret. 19-årige Natasja Ryborg, der har optrådt foran dronningen flere gange

- Der kommer altid nerver på, når vi skal synge for dronningen. Det tror jeg faktisk, der gør for os alle. Selvom vi har sunget for hende nogen gange efterhånden, så er man lige lidt nervøs for at gøre noget forkert eller synge en forkert tone, siger Natasja Ryborg.

Stramt program

De næste uger bliver travle for Sønderjysk Pigekor. Alene inden genforeningsfesten den 13. juni, har koret 6 koncerter i kalenderen. Alle med genforeningen som tema og flere af dem er udsolgt. Så der er også en løftet pegefinger til pigerne på denne øveaften

- Det er ikke helt sommer endnu, så lad være med at bade i koldt vand. Lad være med at have for tynde toppe på. Jeg har virkelig, virkelig brug for jer de næste uger, så I må ikke blive syge, siger Mette Rasmussen til pigerne i koret.