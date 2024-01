De to bortførte børn fra Gråsten er fundet i Tyskland

Til Ekstra Bladet skriver politiet i Hamborg, at de har været på besøg hos den tyske forretningskvinde Christian Blocks adresse og derudover konstateret, at de to børn er hos deres mor, og at de ser ud til at være ved godt helbred.

Der er tale om en 10-årig dreng og hans 13-årige søster.

Bortførelsen er det foreløbige højdepunkt i en flere år lang konflikt om retten til børnene, hvor moderen har en tysk domstols ord for, at børnene skal bo hos hende, og deres far har en afgørelse, der siger, at børnene skal bo hos ham.