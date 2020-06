De vil grave giftig strand væk

Hele den omfattende, gamle forurening med olie og klorerede opløsningsmidler på Himmark Strand på Nordals bør graves væk, sådan at badeforbuddet på stedet kan ophæves senest i år 2023. Det vurderes at komme til at koste et sted mellem 80 og 140 millioner kroner.

Det konkluderede en samarbejdsgruppe i Region Syddanmark tirsdag, og nu går de til miljøminister Lea Wermelin, Socialdemokratiet, for at få staten til at være med til at betale regningen.

Gruppen består af Danfoss, Sønderborg kommune og Region Syddanmark. På mødet tirsdag deltog også repræsentanter for Miljøministeriet.

Hurtigst muligt

- Jeg er glad for, at vi enstemmigt peger på opgravning som den bedste løsning. Derved får vi al forurening væk så hurtigt som muligt, og vi får den væk en gang for alle, siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, Venstre.

Alternativet var at lave en delvis opgravning og etablere en barriere mellem landet og vandet.

Hvem skal nu betale?

Da oprydningen koster mere end 50 millioner kroner, er den defineret som en såkaldt generationsforurening, som samfundet forpligter sig til at håndtere.

Der er indført badeforbud ved Himmark Strand på Nordals efter fund af vinylklorid. Foto: TV SYD

Forureningen på Himmark Strand blev kortlagt i 2019. Den stammer fra 1950-1967, hvor Danfoss med myndighedernes tilladelse deponerede oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på en losseplads der.

Danfoss har finansieret den undersøgelse, som danner grundlag for det oprydningsforslag, som nu præsenteres for miljøministeren, og virksomheden vil fortsat bidrage til, at Himmark Forureningen i 2023 bliver fortid og skrives ind i historiebøgerne.

Ferieplaner

Sammen med Sønderborg kommune har de to milliardvirksomheder på Nordals, Linak og Danfoss, planer om at åbne et nyt feriecenter på Nordals i 2023. Der skal blandt andet være fem hundrede ferieboliger, trætophuse, pælehuse, observatorium og et væld af inden- og udendørs aktiviteter.

Sønderborg Kommune har skudt 100 millioner kroner i projektet. De to virksomheder har hver bidraget med 250 millioner. Resten skal lånefinasieres.

Forureningen på Himmark Strand Der anslåes at være cirka 300 tons olieforurening på stranden

Der anslåes at være ca. fire tons klorerede opløsningsmidler på stranden

Der er målt 600.000 mikrogram vinylklorid pr. liter vand, som er udtaget i en prøve under havbunden

Der er forbud mod at fiske og bade i området

Vinylklorid dannes ved organisk nedbrydning og klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft

Dioxin er et klorholdigt giftstof, som stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer

Himmarkforureningen er den tredje generationsforurening i TV SYDs område. De andre er Grindstedforureningen og forureningen ved Kjærgård Klitplantage

Der er konstateret i alt ti generationsforureninger i Danmark



Der er badeforbud på denne strækning på Himmark Strand. Foto: Google Maps / Grafik: Simon Svanes Jensen