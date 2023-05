Demonstration i Sønderborg mod nedskæringer på ældreområdet

Årsagen til demonstrationen skyldes besparelser, som Sønderborg Kommune har lavet for Social- Senior- og Ældreområdet, og som skal stemmes igennem på byrådsmødet.



Besparelserne betyder, at man skal spare 13 millioner kroner allerede i år, og det går hårdest ud over ældreområdet med 10 millioner kroner i besparelser.



Udvalgsformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal (DF), er helt enig i protesterne, men ser ingen anden udvej

- Jeg skammer mig, det er ikke sjovt det her. Jeg gik til valg på at udvikle hjemmeplejen og forholdene for de ældre og for bedre vilkår for vores medarbejdere, det er ikke det, jeg gør i dag, siger han til TV SYD kort tid før byrådsmødet.