Demonstration mod nedskæring i Sønderborg Kommune - udvalgsformand skammer sig

- Jeg skammer mig, det er ikke sjovt det her. Jeg gik på valg på at udvikle hjemmeplejen og forholdene for de ældre og for bedre vilkår for vores medarbejdere, det er ikke det, jeg gør i dag, siger han til TV SYD kort tid før byrådsmødet.

Stemmer ja til besparelser

Alligevel stemmer han for besparelserne.

- Det er jeg nødt til, ellers er der ikke balance i regnskabet. Vi har allerede sløjfet en del mange steder og kigget alt efter i sømmende. Vi har virkelig kigget i alle kasser, og kan simpelthen ikke finde andre muligheder, siger Stefan Lydal.

Besparelserne på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område blev vedtaget på byrådsmødet klokken 17.