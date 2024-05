Den grønne fremtid var omdrejningspunkt i paneldebat

Anlægget skal blandt andet producere grøn brændstof til transportmidler, og ved åbningen senere på året vil det have verdens største kapacitet af e-methanol.

Det imponerede gæsterne.



- Det er et ambitiøst anlæg, der leverer energi til mange steder - både her i Danmark, men også ude i verden. Vi skal have endnu mere af det, for det er en rigtig god løsning i den grønne omstilling, siger Selma Bolø, EP-kandidat, Enhedslisten.

- Selvom det er et af verdens største anlæg af sin slags, så er det jo kun startskuddet på et kæmpe eventyr, hvor jeg tror Danmark - og også Sønderjylland - kommer til at spille en utrolig vigtig rolle i det her, siger Bergur Løkke Rasmussen, EP-kandidat, Moderaterne.

Selma Bolø er født og opvokset i Broager, og hun ser også, at de grønne initiativer har en positiv effekt på lokalområderne.

- Projektet er et eksempel på, hvordan vi skaber fjernvarme til lokalområderne, hvordan vi skaber jobs i lokalområderne, samtidig med at vi skaber energi til resten af verden. Så det er et godt eksempel på, hvordan EU både kan ramme lokalområderne, men også nå ud i hele verden, siger hun.