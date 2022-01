Den omstridte sønderjyske flygtningeadvokat Hans Boserup fylder 75 år

Stævnede Indenrigsministeriet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet

Han fik først opmærksomhed i en sag om 2855 Kosovo-albanere, som Danmark i 1999 havde evakueret fra lejre i Makedonien.

Hans Boserup blev i den forbindelse kendt i offentligheden, fordi han i 2001 stævnede Udlændingestyrelsen, Indenrigsministeriet og Flygtningenævnet.

Han mente, at Danmark ville udvise de Kosovo-albanske flygtninge på et ulovligt grundlag.

I 2010 var han tæt på at miste sin ret til at virke som advokat. Han havde optrådt uansvarligt, lød det fra Vestre Landsret, som forbød ham at arbejde som advokat i et år.

Flere kontroversielle sager

Højesteret ændrede dommen i 2011, og dermed beholdt han bestallingen. Han fik dog en bøde på 50.000 kroner.

Ifølge JydskeVestkysten blev han i 2020 idømt en bøde på 10.000 kroner for stadig at kalde sig advokat, selv om han ikke længere var det.

Det skal blandt andet være sket i forbindelse med, at han i 2019 bildte politiet ind, at han stadig var advokat, og i den forbindelse deltog som forsvarer for en sigtet under en politiafhøring.

Kontroversielle sager har der således været nok af. Men Hans Boserup har også fået noget fra hånden.