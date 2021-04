Der bliver ringridning til sommer - men de store fester må vente til 2022

For at holde ,liv i den store interesse for ringridersporten i Sønderjylland har Ringriderfesten i Sønderborg besluttet at gennemføre den traditionelle ringridning søndag den 11. juli.



Stort set alle øvrige aktiviteter – rytteroptog med musikalsk ledsagelse, gøgl og festtelte på ringriderpladsen og herrefrokosten – aflyses.

-Vi har studeret ekspertgruppens anbefalinger om store arrangementer, hvor man forventer, at alle over 50 år er vaccineret den 1. juli. Det giver os mulighed for at afvikle selve ringridningen på betryggende vis og åbne mulighed for publikums deltagelse, mens vi desværre må aflyse de øvrige aktiviteter, siger formanden for Ringriderfesten i Sønderborg, Jes Andersen.



Alle aflyst sidste sommer

Sidste år blev alle ringriderfester aflyst, mens der blev holdt en række mindre stævner lokalt, hvor der uden tilskuere blev dystet om at ramme den lille ring.