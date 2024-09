Der mangler studieboliger i byen: - Jeg havde ikke regnet med at skulle bo i et telt, siger studerende

Af Lisa Munck Seidelin Udgivet 13. sep I samarbejde med TV 2 Nyheder

Borgmester Erik Lauritzen (S) er ærgerlig over situationen, men siger, at kommunen arbejder på højtryk for at løse problemet til næste studiestart.

Da Manuel Magaña kom ind på ingeniøruddannelsen på Syddansk Universitet i Sønderborg, takkede han ja til pladsen med det samme og meldte sig straks på ventelister til studieboliger i byen. Den 18-årige mand fra Spanien troede, at studieboligmangel var et storbyproblem.

Mit største problem er et så basalt behov som at have et sted at sove Manuel Magaña, studerende i Sønderborg

Men med halvanden måned til studiestart blev han lidt bekymret over de lange ventelister, der ikke så ud til at rykke sig, og han begyndte derfor at søge efter lejeboliger i byen. Men her havde han heller ikke heldet med sig. Først tre dage før Manuel Magaña fløj fra forældrenes rede i Sevilla mod Sønderjylland, vidste han, hvor han skulle bo. - Det var så stressende, siger han. Det blev til et bofællesskab sammensat af fem fremmede unge i nød.

Nu bor de fem studerende sammen i et hus i Lysabild – en sønderjysk by med 500 indbyggere og en times bustur til campus. Her sover Manuel Magaña på værelse med en af de andre studerende. Heldigvis er adjektivet, han bruger til at beskrive sine nye bofæller, "fantastiske". - De er så fantastiske mennesker, siger han og glæder sig over sine nye venskaber. Men huset, de bor i, er solgt, og de nye ejere overtager per 15. oktober, hvorefter de studerende skal finde et nyt sted at bo. - Ingeniøruddannelsen er slet ikke nem, men det har vist sig ikke at være min største udfordring at lære at studere. Mit største problem er et så basalt behov som at have et sted at sove, siger han. Og det problem er han ikke ene om at opleve. Syddansk Universitets campus i Sønderborg har nemlig fået vokseværk, og flere og flere, særligt internationale studerende, søger mod universitetet. Kommet som en overraskelse I år er der blevet optaget 725 studerende på SDU Sønderborgs uddannelser, oplyser SDU til TV 2 – dog med det forbehold, at der kan være nogle, der hopper fra inden for de næste par uger og måneder. Sidste år lød tallet på 614 nye studerende, og i 2022 var der tale om 388 nye studerende. I princippet er der tale om en lokal succeshistorie for både Sønderborg og regeringen, der i flere år har haft det som en mærkesag at få flere unge til at studere udenfor storbyerne – som regel uden det store held.

Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og virksomheder i området har satset millioner af kroner på at trække flere unge til Sønderborgs videregående uddannelser. Og nu ser det ud til at virke. - Vi vidste godt, at der ville komme flere studerende, men det har overrasket os, at det er gået så godt. Og det her er konsekvensen, siger borgmester Erik Lauritzen (S). Der går i alt cirka 1300 studerende på SDU i Sønderborg, og det er en meget international skole, hvor 3 ud af 4 studerende er udenlandske. SDU har foretaget en prognose for de næste par års optag for at estimere, hvor mange flere studieboliger der er behov for i Sønderborg. Den viser, at der vil være cirka 1461 flere studerende i 2028, end der er i dag, og at det vil betyde en mangel på omtrent 800 studieboliger i 2028. Anbefaler campingpladser Studiebolig Syd administrerer Sønderborg og omegns 962 kollegieværelser og 200 ungdomsboliger. Sidste år mærkede man virkelig, at der ikke var nok studieboliger. Derfor satte Studiebolig Syd 50 midlertidige containerboliger op. I år har Studiebolig Syd så fået sat en anden sal på de midlertidige boliger – yderligere 50 containere ovenpå de nuværende 50. Men selvom containerne ifølge direktør for Studiebolig Syd, Pia Lorenzen, klart er "nederst i fødekæden" af ønsker fra de studerende, er også de midlertidige boliger nu fyldt op. - Jeg har ikke så meget som et høloft at flytte ind på, siger Pia Lorenzen.

Jeg har ikke så meget som et høloft at flytte ind på Pia Lorenzen, direktør for Studiebolig Syd

I slutningen af august skrev Studiebolig Syd på deres hjemmeside, at de anbefaler, at man søger andre steder hen såsom Airbnb, vandrehjem, campingpladser, privat udlejning, Bed&Breakfast og hoteller. Allan Vejsnæs, der har en række udlejningsejendomme, sagde 1. september til Jydske Vestkysten, at han får 20-30 opkald dagligt fra studerende, der mangler et sted at bo. Og på Sønderborg Campingplads har man også studerende boende. Det oplyser Jeanet Deleuran, der er blandt bestyrerne af Sønderborg Campingplads, til TV 2. Hun regner med, at de studerende bliver boende en måneds tid, før de finder noget mere permanent. Det vides ikke præcis, hvor mange der stadig mangler et sted at bo, men der er stadig folk på ventelisterne til Studiebolig Syd ifølge Pia Lorenzen. Rimelig kaotisk 20-årige Johan Helmer Nielsen, der er flyttet fra København til Sønderborg for at studere Business Economics and Business Administrations på SDU, har også haft svært ved at finde et sted at bo.

Foto: Privatfoto

Ligesom Manuel Magaña gik Johan Helmer Nielsen ind på Studiebolig Syds hjemmeside for at lægge billet ind på en studiebolig lige efter han var blevet optaget på studiet, blot for at se, at der var omtrent 100 foran ham i køen.

Det var rimelig chokerende. Det var ikke dårlige forhold, men jeg havde ikke regnet med at skulle bo i et telt Johan Helmer Nielsen

Da det kom til studiestart, så det ikke meget bedre ud. Med to sportstasker og en kuffert flyttede han ind i et glampingtelt på Sønderborg Campingplads. - Det var rimelig chokerende. Det var ikke dårlige forhold, men jeg havde ikke regnet med at skulle bo i et telt, siger han. Glampingteltet var kun ledigt i fire dage, så Johan Helmer Nielsen måtte flytte videre på hotel og derefter i Airbnb. Nu har han fundet en lejelejlighed, han skal dele med tre andre studerende.

Boligsituationen har fyldt temmelig meget under en i forvejen stor omvæltning med at flytte væk fra hjemmet i København og starte på et studie, hvor majoriteten af de studerende kommer fra udlandet. - Det har været rimelig kaotisk det hele, siger Johan Helmer Nielsen.

Foto: Privatfoto

Pia Lorenzen fra Studiebolig Syd understreger, at man kan melde sig på ventelisten allerede, når man søger en uddannelse i Sønderborg. Det har hverken Johan Helmer Nielsen eller Manuel Magaña været klar over. - Man har selvfølgelig selv et ansvar for at finde den information, der findes om boliger, men det ændrer ikke på, at der ikke var nok pladser til alle, siger Manuel Magaña og tilføjer, at hans nuværende roomies meldte sig på ventelister før optagelsen og alligevel ikke har fået tilbudt en studiebolig endnu. Tidligere hårdt område Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), forstår godt, hvis det for mange af de nye studerende har været stressende ikke at kunne finde et sted at bo. - Det er da ikke optimalt, det er slet ikke godt, men vi kan ikke gøre mere, end det vi gør, siger han. I vidste allerede sidste år, at der var et problem. Hvorfor ender I i en situation, hvor I er nødt til at sætte endnu en etage containere op? - En byggeproces tager lang tid, siger borgmesteren og oplister nogle af de initiativer og projekter, der er i gang: