Der skal investeres i det danske forsvar - og det kan komme sønderjysk virksomhed til gode

- Vi er ikke kun inden for forsvar. Vi er også inden for public safety. Det vil sige politi, ambulance og brandvæsen, og så er vi også inden for luftfart, fortæller Heino Lundgren, der er direktør hos Saab Danmark.

Milliardinvesteringer

De seneste år er virksomheden kun blevet endnu større. I Sønderborg er der 180 medarbejdere, og måske kan de se frem til at blive endnu flere i fremtiden.

De kommende år skal det danske forsvar udvides med flere milliarder kroner.