Det er både nemt og farligt, advarer sprængstofekspert efter nye fund

Alligevel bliver de ved med at dukke op – tidligere denne uge blev der fundet syrebomber to forskellige steder i Odder Kommune , og søndag blev der fundet seks syrebomber ved et grønt område i Sønderborg .

- En syrebombe sprænger med et tryk, der svarer til fire til fem gange mere, end der er i et bildæk. I og med at den kan sprænge en flaske, kan den også lædere den hånd, der rører den – samtidig med, at man får kemikalier på sig.

- Kemikalierne er effektive nok til at opløse fedt, protein og hår – så får du dét i øjnene, har du kun få sekunder til at skylle dem rene, før skaden bliver permanent, siger Peter Hald.

TV 2 har beskrevet flere af episoderne med hjemmelavede syrebomber, og ofte er det unge , der mistænkes at stå bag, efter at have hørt om bomberne gennem venner eller på sociale medier .

Det består blandt andet af ammunitionsryddere, den robot, der skal få syrebomben til at detonere, og et hold reddere, der står klar på standby, siger Peter Hald, der dog ikke kender det præcise prisleje.

Anmeldelsen kom fra en hundelufter, der gik tur ved et et grønt område syd for Søndervang Skole, hvor politiet i alt fandt seks syrebomber, hvoraf fire af ikke var sprængt endnu.

- Vores første tanke er, at der er tale om ikke-gennemtænke drengestreger. Der er ingen tvivl om, at de er blevet smidt, fordi de skulle være sprængt med det samme, sagde vagtchefen inden anholdelsen.

Politiet er også opmærksom på, at der florerer syrebombe-videoer på sociale medier, og at det kan være, at de unge hører om det fra hinanden – for eksempel i skolen.

Afstand er din ven

Har man mistanke om, at man har fundet en syrebombe, skal man ringe til politiet, som tager sig af processen derfra, siger Peter Hald.

Men der er også et par forholdsregler, man skal tage.

- Det vigtigste er afstand – afstand er altid din ven, når noget eksploderer. Hvis du står langt nok væk, er selve eksplosionen ikke farlig, siger Peter Hald og tilføjer, at 25 meter er den generelle sikkerhedsafstand.

Derudover skal man selvsagt lade være med at røre ved den, hvis man tror, at der er tale om en syrebombe.

Man skal dog ikke råbe vagt i gevær, hver gang man ser en tom sodavandsflaske et sted, siger Peter Hald.

Oftest kan syrebomberne genkendes ved, at der er en “udefinerbar væske” i, og at den ser ud til at være “pumpet hårdt op” med et tryk, forklarer han.