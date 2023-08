Dette køretøj er årsag til at sønderjysk koncern fortsætter opturen

Det er tilsyneladende ikke nogen dårlig forretning at sælge tekniske løsninger, der muliggør elektrificering og energieffektisering.

Det kan man se af det halvårsregnskab, som industrivirksomheden Danfoss har offentliggjort.

Det viser en omsætningsvækst på 13 procent og et nettoresultat efter skat på 402 millioner euro, svarende til lige knap tre milliarder kroner.

Danfoss har specielt haft stærkt momentum i Nordamerika, ligesom omsætningen i Indien er vokset kraftigt. Indien er nu Danfoss' femtestørste enkeltmarked.

Kigger man på de enkelte forretningsområder, trækker afdelingen Power Electronics and Drives læsset med en omsætningsfremgang på 74 procent, som til dels er drevet af opkøbet af tyske Semikron for et år siden.

Seneste satsning driver væksten

Power Electronics and Drives leverer komponenter og motorer til eldrevne køretøjer, og det er en satsning, som Danfoss også fremover forventer sig meget af.

Samtidig ser Danfoss frem til i de kommende år at få glæde af opkøbet af kompressorproducenten Bock GmbH, som skal medvirke til at udvikle mere klimavenlige køleanlæg.

Den sønderjyske, familieejede virksomhed forventer fortsat at omsætte for mellem 10,4 og 11,9 milliarder euro i år - dog med de usikkerheder, som krigen i Ukraine, inflationen og den øvrige udvikling i verdensøkonomien medfører.