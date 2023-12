Dialysepatient har besøgt folkeslag, som de færrest har hørt om

Tre gange i ugen besøger han sygehuset for at få renset sit blod i dialysemaskinen, men hvis det ikke havde været for de manglende nyrer, skulle han have brugt tiden på noget helt andet i sin seniortilværelse.

- Hvis mit liv havde formet sig, som jeg gerne ville, så ville jeg som pensionist rejse rundt og genopleve de folkeslag, som jeg engang besøgte, siger han.



Bo Lykke Jørgensen er det, som man kan kalde en vaskeægte verdensborger. Han er nemlig mere berejst end gennemsnittet, og han har besøgt folkeslag, som de færrest har hørt om.