Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift

Regeringens grønne skattepakke kommer på et tidspunkt, hvor prisen for gas har slået rekorder. Det har betydet stigende udgifter til energi i en virksomhed, der årligt bruger 10 millioner kubikmeter gas, og direktøren for teglværket frygter, at nye afgifter vil mindske konkurrenceevnen. Egernsund Wienerberger eksporterer i dag cirka 35 procent til udlandet.

- Hvis forslaget kommer til at slå igennem fuldt ud, så kan vi lige så godt lukke og slukke. Så er der ingen teglværksvirksomheder i Danmark. Men uanset hvad, så vil det her komme til at betyde dyrere produkter, der er kun kunderne til at betale i sidste ende, siger Andreas Christensen.