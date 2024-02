Direktør stopper på luksushotel

Det skriver JydskeVestkysten.

Det seneste år har Jesper Bach Larsen siddet for enden af bordet på det 4-stjernede hotel i syd, men nu søger han igen til udlandet, hvor han kom fra inden stillingen som direktør på Hotel Alsik.

Dermed skal hotellet så finde deres femte direktør på kun fem år.

Jesper Bach Larsen kom med 22 års erfaring fra Hilton-hoteller i blandt andet Shanghai, Tokyo og Da Nang i Vietnam.



- Det har været dejligt at være retur i Danmark, og vi har været glade for at lære Sønderjylland og ikke mindst Alsik at kende. Men det har også været en stor omstilling, og efter lange overvejelser har jeg besluttet at søge nye udfordringer i retning af det, vi forlod, siger den nu tidligere direktør i en pressemeddelelse.



Jesper Bach Larsen kom til Alsik den 1. marts 2023.