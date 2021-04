Dispensation fra minister: Færre boliger rives ned i hård ghetto

Erik Lauritzen synes nemlig ikke boligområdet fortjener at være på regeringens liste.

- Det er slet ikke rimeligt, at vi er på den hårde ghettoliste. Vi har sagt i mange år, at det er helt forkert i forhold til det her område. Det er et godt boligområde, og folk er glade for at være her, så det er ikke sjovt at bo et sted, der bliver betegnet som en hård ghetto, siger han.