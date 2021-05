Døde mink skal brændes af i Syd- og Sønderjylland

Det ville umiddelbart være nemmere at brænde minkene lokalt. Men det ville tage alt for lang tid, siger formanden for det lokale affaldsselskab.

- De her mængder er så store, at det kan man ikke gøre på et enkelt anlæg. Hvis vi skulle gøre det på Måbjergværket (i Holstebro, red.), ville det tage et år, siger Mads Jakobsen, formand for affaldsselskabet Nomi4s og formand for Dansk Affaldsforening.

Frem til midten af juli ventes minkene at blive gravet op og brændt af.