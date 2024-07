Dom faldet i sag om narko, vold og vidnetrusler

185 patienter udsat for fejl på sygehus

Flere patienter har ved en fejl fået insulin fra genbrugte penne på en afdeling på Sygehus Sønderjylland.

Det skriver sygehuset i en pressemeddelelse.

Nålen på insulinpennene er blevet skiftet mellem patienterne, men ifølge afdelingens og sygehusets retningslinjer, må selve pennen ikke genbruges. Og det er altså her fejlen ligger.

- Vi er meget kede af situationen og har sikret os, at det var et enkeltstående hændelsesforløb. Vi har indskærpet retningslinjerne for at undgå lignende tilfælde i fremtiden, lyder det fra Peter Sørensen, der er lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland.

Afdelingen har kontaktet og informeret de 185 berørte patienter. Her blev de også tilbudt at blive testet for både Hepatitis og HIV.

I følge sygehuset er risikoen for smitte dog meget lav.