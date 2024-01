Domstol afgør: Bortførte børn fra Gråsten skal tilbage til deres far

Børnene, 10 og 13 år gamle, blev kidnappet i Gråsten og befandt sig senere på deres mors adresse i Tyskland. Ifølge rettens talsmand, Kai Wantzen, er de nu under farens varetægt, efter at retten har vurderet, at det er i børnenes bedste interesse at vende tilbage til deres far. Det skriver Jydske Vestkysten.

Domstolen begrunder beslutningen med, at børnene har boet hos faren i næsten to et halvt år og blev revet ud af deres miljø under ekstremt stressende omstændigheder.

Bortførelsen fandt sted, mens børnene var ude at se fyrværkeri med deres far i Gråsten, hvor gerningsmænd overfaldt faren og tvang børnene ind i to biler, der straks kørte til Tyskland.

Sagen har tidligere været præget af uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, og i november 2022 blev seks personer anholdt og sigtet for forsøg på bortførsel af børnene til Tyskland.