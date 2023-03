Drenge identificeret og afhørt efter leg lukkede butikscenter

De to drenge havde løbet rundt i centret og leget med legetøjsrevolvere. En borger havde i denne sammenhæng set en af drengene og troet, at der havde været tale om et ægte våben, hvorefter han ringede 1-1-2.

- Vi er i kontakt med de to drenge og deres forældre. Vi har sikkerhed for, at der har været tale om legetøjsvåben. Drengene har ikke haft til hensigt at skræmme nogen og er meget kede af det postyr, som de har skabt, oplyser politikommissær Jakob Bech fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd, i Sønderborg.

Han peger i denne sammenhæng på, at den 15-årige dreng er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og at der venter vedkommende et retligt efterspil som følge af hændelsen, mens den 14-årige dreng er under den kriminelle lavalder.