Dronningen besøger Sønderjylland i dag

Det gør hun i forbindelse med sommeropholdet på Graasten Slot.

Ankomsten med Kongeskibet Dannebrog sker i år ved Slotskajen i Sønderborg Havn, hvor Kongeskibet lægger til klokken 10.00.

På kajen vil dronningen blive taget imod af en blomster og borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (Socialdemokratiet).

- Vi glæder os til at byde Dronningen velkommen i Sønderborg og Graasten, når hun kommer til sit sommerophold på Graasten Slot. Vi er meget glade for, at den kongelige familie har en tradition for at benytte sommerslottet i Sønderjylland. Det betyder meget for sønderjyderne, at Kongehuset har tætte bånd til landsdelen, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.



Derefter kører dronningen til torvet i Gråsten, hvor hun vil ankomme omkring klokken 10.30